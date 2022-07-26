Новости регионов: Минлесхоз зарегистрировал 108 очагов возгорания в Хабаровском крае

Ливень с градом обрушился на Нижний Тагил. Осадки были не только интенсивными, но и достаточно крупными. Некоторые градины в диаметре достигали двух–трех сантиметров. Но августовского рекорда 2020 года этот град не побил. Тогда в Тагиле, по словам местных, выпали льдинки размером со спичечный коробок.

Четыре самолета из Москвы не смогли приземлиться в пункте назначения. Этим утром аэропорт Томска перестал принимать рейсы из-за тумана. Несколько лайнеров направили на запасные аэродромы. Вылеты также задержали. Пришлось дожидаться, когда туман рассеется и видимость позволит продолжить работу авиагавани в штатном режиме.

В Хабаровском крае полыхает почти 600 тысяч гектаров леса. Минлесхоз зарегистрировал 108 очагов возгорания. В регионе продлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. А во всех муниципальных районах края продолжает действовать особый противопожарный режим.

На помощь пожарным пришли спасатели и авиация. За сутки специалисты МЧС выполнили 19 полетов и доставили к очагам возгорания 97 десантников лесоохраны и больше пяти тонн груза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.