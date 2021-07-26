Два человека пострадали в аварии автобуса и грузовика в Москве

Автобус и грузовик столкнулись на улице Нижнее Поля. Как это произошло, разбираются инспекторы. Известно, что в автобусе пассажиров не было.

Пострадали два человека, которые сидели в Hyundai Porter. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.