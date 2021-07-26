"Московский патруль": блогера Гасанова лишили водительских прав

Эпатажный блогер Гусейн Гасанов в ближайшие полтора года не сможет сесть за руль своих люксовых иномарок: Никулинский суд столицы превратил его в пешехода или по крайней мере пассажира, на год и шесть месяцев лишив водительских прав.

Постановлением мирового судьи блогер признан виновным в совершении правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

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