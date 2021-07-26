Москвичи сообщили о задымлении на Грайвороновской улице

В рубрике "Я вам покажу" телеканал Москва 24 показывает, что происходит в столице. Фото и видео просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

На Грайвороновской улице сильное задымление на стройке. Об этом сообщили телезрители. Пока неизвестно, пожар это или контролируемо сжигают мусор.

Жители соседних домов недовольны. Говорят, идет сильный запах, окно открыть невозможно. Кроме того, на крыше автомойки, которая горит, установлены газовые баллоны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.