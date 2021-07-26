Два человека пострадали в результате аварии на Бесединском шоссе

На юге Москвы мотоциклист сбил пешехода, который перебегал оживленную трассу. Все случилось на Бесединском шоссе недалеко от Братеевского моста.

Кадры сняли очевидцы сразу после аварии. Видно, что пешеход лежит посреди проезжей части без движения, а вокруг собираются прохожие.

Свидетели говорят, что молодой человек выскочил на дорогу прямо перед мотоциклом, водитель не успел увернуться. После удара мотоцикл выбросило на разделительную полосу.

Травмы получил не только пешеход. Пострадала и девушка – пассажирка мотоцикла. Сам байкер отделался ушибами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.