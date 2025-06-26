В Ленинградской области полиция пресекла обряд с закапыванием людей. Двое местных жителей, выдавая себя за шаманов, за денежное вознаграждение предлагали поучаствовать в ритуале солнцестояния.

В лесу возле костра сотрудники полиции обнаружили 17 человек, из которых двое были почти полностью закопаны в землю – их лица были прикрыты тканью, чтобы они могли дышать. За участие в таком обряде люди заплатили от шести до девяти тысяч рублей.

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