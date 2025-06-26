26 июня, 10:15Происшествия
В отношении коуча Лесли начато расследование по жалобам москвичек
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Алекса Лесли, известного также как Александр Кириллов. Следственный комитет заинтересовался деятельностью коуча после жалоб нескольких москвичек на некорректное поведение мужчин в общественных местах.
По версии следствия, Лесли мог склонять своих последователей к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жителей столицы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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