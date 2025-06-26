26 июня, 09:45Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на 1-й Тверской-Ямской улице
На 1-й Тверской-Ямской улице в Москве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. По данным очевидцев, на месте аварии в центр и область перекрыты по две полосы движения.
Информации о пострадавших не поступало. На месте работают оперативные службы города. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и использовать пути объезда.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.