Четыре автомобиля столкнулись на 1-й Тверской-Ямской улице

На 1-й Тверской-Ямской улице в Москве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. По данным очевидцев, на месте аварии в центр и область перекрыты по две полосы движения.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают оперативные службы города. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и использовать пути объезда.

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