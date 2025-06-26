Новости мира: 16 человек погибли во время демонстрации в Кении

Кенийская демонстрация в память погибших привела к новым жертвам. При разгоне полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ, погибли 16 человек. Порядка 400 пострадавших доставили в больницы, еще более 60 арестованы. Тысячи граждан вышли на улицы кенийских городов в годовщину акций против налогового законопроекта. Тогда погибли более 60 человек.



На Францию обрушились сильные грозы. Из-за непогоды погибли 2 человека, в том числе ребенок, их придавило упавшими деревьями. В десятках департаментов объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Непогода оставила без света свыше 100 тысяч домов. Освещения нет и на многих улицах Парижа, порывы ветра там превышают 110 километров в час. Затоплены улицы и станции метро, движение пригородных поездов нарушено.

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