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26 июня, 07:45

Происшествия

Новости мира: 16 человек погибли во время демонстрации в Кении

Новости мира: 16 человек погибли во время демонстрации в Кении

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Кенийская демонстрация в память погибших привела к новым жертвам. При разгоне полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ, погибли 16 человек. Порядка 400 пострадавших доставили в больницы, еще более 60 арестованы. Тысячи граждан вышли на улицы кенийских городов в годовщину акций против налогового законопроекта. Тогда погибли более 60 человек.

На Францию обрушились сильные грозы. Из-за непогоды погибли 2 человека, в том числе ребенок, их придавило упавшими деревьями. В десятках департаментов объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Непогода оставила без света свыше 100 тысяч домов. Освещения нет и на многих улицах Парижа, порывы ветра там превышают 110 километров в час. Затоплены улицы и станции метро, движение пригородных поездов нарушено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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