Неразорвавшиеся после атаки ВСУ части ракет могут оставаться в Севастополе, предупредил замначальника регионального главка СК РФ Андрей Быков.

Ракетный удар по городу был нанесен пятью ракетами ATACMS 23 июня. Российская ПВО перехватила четыре из них, осколочная боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе. По данным на 26 июня, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое – дети.

