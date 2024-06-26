Элитную машину солиста группы "Три дня дождя" залили краской в подмосковном Отрадном

Элитный автомобиль Porsche 911 Turbo S солиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова залили краской в подмосковном поселке Отрадное. Как сообщают СМИ, на машину с верхних этажей ближайшего дома скинули ведро с краской.

Дело в том, что рок-музыкант регулярно парковал свой автомобиль на тротуаре и повредил плитку. Видео одной из таких парковок появилось в Сети.

Отмечается, что на замечания соседей музыкант не реагировал и отвечал угрозами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

