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26 июня, 14:30

Происшествия

Элитную машину солиста группы "Три дня дождя" залили краской в подмосковном Отрадном

Элитную машину солиста группы "Три дня дождя" залили краской в подмосковном Отрадном

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Элитный автомобиль Porsche 911 Turbo S солиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова залили краской в подмосковном поселке Отрадное. Как сообщают СМИ, на машину с верхних этажей ближайшего дома скинули ведро с краской.

Дело в том, что рок-музыкант регулярно парковал свой автомобиль на тротуаре и повредил плитку. Видео одной из таких парковок появилось в Сети.

Отмечается, что на замечания соседей музыкант не реагировал и отвечал угрозами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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