Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 11:30

Происшествия

Минздрав РФ сообщил о 148 госпитализированных с ботулизмом

Минздрав РФ сообщил о 148 госпитализированных с ботулизмом

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В Минздраве сообщили, что 148 человек остаются в российских больницах после заражения ботулизмом. Врачи выписали более 230 пациентов, но есть тяжелые случаи. Так, более 40 человек находятся на искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в Москве на поправку пошли 177 пациентов, сообщили в Роспотребнадзоре. Все случаи ботулизма связаны с употреблением в пищу салатов из доставки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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