Минздрав РФ сообщил о 148 госпитализированных с ботулизмом

В Минздраве сообщили, что 148 человек остаются в российских больницах после заражения ботулизмом. Врачи выписали более 230 пациентов, но есть тяжелые случаи. Так, более 40 человек находятся на искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в Москве на поправку пошли 177 пациентов, сообщили в Роспотребнадзоре. Все случаи ботулизма связаны с употреблением в пищу салатов из доставки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

