В Ростове-на-Дону спасатели эвакуируют людей и животных из-за пожара

Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону локализован, сообщили в региональном главке МЧС.

Спасатели на данный момент эвакуируют животных. Вечером 26 июня там загорелся экзотариум, где живут пауки, грызуны и крыланы. Сообщается, что никто из посетителей и сотрудников не пострадал.

Зоопарк Ростова-на-Дону является одним из крупнейших в России и Европе, там содержатся около 5 тысяч животных. Территориально он занимает 57 гектаров. Это в два с половиной раза больше московского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.