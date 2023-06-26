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Новости

26 июня, 21:15

Происшествия

В Ростове-на-Дону спасатели эвакуируют людей и животных из-за пожара

В Ростове-на-Дону спасатели эвакуируют людей и животных из-за пожара

Огонь охватил 300 кв м в зоопарке в Ростове-на-Дону

Зоопарк загорелся в Ростове-на-Дону

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Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону локализован, сообщили в региональном главке МЧС.

Спасатели на данный момент эвакуируют животных. Вечером 26 июня там загорелся экзотариум, где живут пауки, грызуны и крыланы. Сообщается, что никто из посетителей и сотрудников не пострадал.

Зоопарк Ростова-на-Дону является одним из крупнейших в России и Европе, там содержатся около 5 тысяч животных. Территориально он занимает 57 гектаров. Это в два с половиной раза больше московского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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