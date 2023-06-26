Грузовой поезд с нефтепродуктами упал в реку в американском штате Монтана

В американском штате Монтана в реку упал грузовой поезд с нефтепродуктами. Об этом сообщило управление рыбных, лесных ресурсов и парков штата.

ЧП произошло из-за того, что обрушился мост. Содержимое вагонов вытекло в воду. Теперь реки Йеллоустоун и Стиллуотер частично закроют для рыболовства, катания на лодках и плавания. Кроме того, местных жителей призвали избегать контакта с водой.

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