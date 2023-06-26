Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

В мире

Грузовой поезд с нефтепродуктами упал в реку в американском штате Монтана

Грузовой поезд с нефтепродуктами упал в реку в американском штате Монтана

Мужчина атаковал соседа из самодельного огнемета в приморском дачном товариществе

Пассажирский автобус сгорел в Санкт-Петербурге

Новости часа: в Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

Уголовное дело в отношении Пригожина не было прекращено – СМИ

Электросамокатчик сбил женщину на пешеходном переходе в Видном

Уроженец Украины задержан в Амурской области за госизмену

Новости мира: вагон американских горок сошел с рельсов в Стокгольме

Новости регионов: более 300 вахтовиков устроили массовую драку под Иркутском

Медведь чуть не погиб под колесами машины в Ленинградской области

В американском штате Монтана в реку упал грузовой поезд с нефтепродуктами. Об этом сообщило управление рыбных, лесных ресурсов и парков штата.

ЧП произошло из-за того, что обрушился мост. Содержимое вагонов вытекло в воду. Теперь реки Йеллоустоун и Стиллуотер частично закроют для рыболовства, катания на лодках и плавания. Кроме того, местных жителей призвали избегать контакта с водой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика