Мужчина атаковал соседа из самодельного огнемета в приморском дачном товариществе

Война за электричество в приморском дачном товариществе закончились применением оружия. Недовольный местный из самодельного огнемета атаковал соседа. У пострадавшего ожог более 60% поверхности кожи. Досталось и председательнице СНТ, у нее травма шеи после выстрела из ружья для подводной охоты.

После нападения агрессор скрылся в доме и на первый план вышла его жена. Она держала оборону, пока не приехала полиция. Полицейские завели дело о покушении на убийство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.