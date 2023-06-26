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Происшествия

Мужчина атаковал соседа из самодельного огнемета в приморском дачном товариществе

Мужчина атаковал соседа из самодельного огнемета в приморском дачном товариществе

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Война за электричество в приморском дачном товариществе закончились применением оружия. Недовольный местный из самодельного огнемета атаковал соседа. У пострадавшего ожог более 60% поверхности кожи. Досталось и председательнице СНТ, у нее травма шеи после выстрела из ружья для подводной охоты.

После нападения агрессор скрылся в доме и на первый план вышла его жена. Она держала оборону, пока не приехала полиция. Полицейские завели дело о покушении на убийство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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