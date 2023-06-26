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В мире

Новости мира: вагон американских горок сошел с рельсов в Стокгольме

Новости мира: вагон американских горок сошел с рельсов в Стокгольме

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Один человек пострадал при взрыве автомобиля на севере Москвы

В парке аттракционов Стокгольма один из вагонов американских горок сошел с рельсов, люди упали с высоты нескольких метров. Остальные застряли наверху, спасатели снимали их с помощью вертолета. В результате ЧП один человек погиб и девять пострадали.

Торнадо обрушился на американский штат Индиана. Стихия добралась до жилых домов в городе Гринвуд. Огромная воздушная воронка подняла в воздух обломки конструкций.

Режим ЧС из-за сильных дождей и наводнений ввели сразу в нескольких регионах Чили. По информации властей, пострадали от стихии уже более 400 человек.

Небо над столицей Канады заволокло дымкой от лесных пожаров, которые распространяются в соседнем Квебеке. По данным Национального метеобюро страны, уровень загрязнения воздуха в Оттаве оценивается в 8 баллов.

В двух провинциях Ирана пропало электричество. На Систан и Белуджистан обрушилась мощная песчаная буря с ливнями. Счет пострадавших уже идет на сотни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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