Новости регионов: более 300 вахтовиков устроили массовую драку под Иркутском

Массовая драка с участием почти 300 рабочих произошла на Ковыктинском месторождении в Иркутской области. Конфликт начался в столовой, когда кто-то попытался пройти без очереди. В итоге в больницу с травмами головы и ушибами доставили девять человек.

В Петербурге прошел сильный ливень с градом и грозой. Особенно мощный дождь был на юге города. На улицах образовались огромные лужи. Обильные осадки затронули и метро.



Десятки воздушных шаров поднялись в небо над Нижним Новгородом. В городе проходит Международный кубок по воздухоплавательному спорту. В соревновании участвуют спортсмены из России, Армении, Казахстана, Узбекистана и даже Бразилии.

В Новосибирске в День города установили рекорд, устроив самый большой в стране матрасопад. В нем поучаствовали более 100 человек.

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