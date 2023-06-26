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Новости

07:45

Спорт

Новости регионов: более 300 вахтовиков устроили массовую драку под Иркутском

Новости регионов: более 300 вахтовиков устроили массовую драку под Иркутском

Медведь чуть не погиб под колесами машины в Ленинградской области

Новости часа: смертельная авария на американских горках случилась в Швеции

В Донецке заявили, что удар по Киевскому району мог быть нанесен ракетами HIMARS

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Гладков заявил, что работы по восстановлению домов в Шебекине завершат к 1 августа

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Один человек пострадал при взрыве автомобиля на севере Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Массовая драка с участием почти 300 рабочих произошла на Ковыктинском месторождении в Иркутской области. Конфликт начался в столовой, когда кто-то попытался пройти без очереди. В итоге в больницу с травмами головы и ушибами доставили девять человек.

В Петербурге прошел сильный ливень с градом и грозой. Особенно мощный дождь был на юге города. На улицах образовались огромные лужи. Обильные осадки затронули и метро.

Десятки воздушных шаров поднялись в небо над Нижним Новгородом. В городе проходит Международный кубок по воздухоплавательному спорту. В соревновании участвуют спортсмены из России, Армении, Казахстана, Узбекистана и даже Бразилии.

В Новосибирске в День города установили рекорд, устроив самый большой в стране матрасопад. В нем поучаствовали более 100 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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