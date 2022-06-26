Четыре человека погибли в результате обрушения трибуны в Колумбии – СМИ

По меньшей мере четыре человека погибли и сотни пострадали при обрушении трибуны в Колумбии. Все произошло в городе Эль-Эспиналь.

Как сообщили СМИ, деревянная арена не выдержала вес людей во время корриды, которую устроили в честь праздника Сан-Педро. В итоге конструкция сложилась как карточный домик

Теперь пострадавших пытаются достать из-под завалов. Местные власти объявили желтую тревогу, чтобы как можно быстрее принять меры по спасению. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.