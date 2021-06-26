В Ивановской области неизвестные устроили стрельбу

Минувшей ночью в городе Кохма Ивановской области произошел конфликт. 30-летний мужчина со своими знакомыми пришел к частному дому, с хозяинов которого завязалась ссора, закончившаяся стрельбой. Мужчина погиб, а его товарищи госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование взяла на контроль региональная прокуратура. Одного из подозреваемых в стрельбе задержали. Установлена также личность другого стрелявшего. Его розыск пока продолжается.

По некоторым данным, пострадавшие являются коллекторами, которые пришли к хозяину дома, задолжавшему крупную сумму денег. Возвращать ее он не захотел и предпочел открыть огонь.

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