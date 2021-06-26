В Башкирии затопило госпиталь для больных с COVID-19

В Башкирии затопило госпиталь для коронавирусных больных. Сильный ветер сорвал ливневую трубу. Потоки воды хлынули с потолка медучреждения на пол в коридоре. Палаты, однако, не пострадали.

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