В МВД подтвердили задержание двоих подозреваемых в нападении на курьера в Москве. Они перевозили крупную сумму денег – более 120 миллионов рублей.

Злоумышленников задержали в ТиНАО на территории одного из жилых комплексов. В операции участвовали сотрудники уголовного розыска и росгвардейцы. Подозреваемые пытались сопротивляться, поэтому один из полицейских сделал предупредительные выстрелы в воздух.

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