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26 мая, 22:15

Происшествия

В МВД подтвердили задержание двоих подозреваемых в нападении на курьера в Москве

В МВД подтвердили задержание двоих подозреваемых в нападении на курьера в Москве

"Московский патруль": водитель микроавтобуса отправлен в СИЗО после ДТП на трассе М-12

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В МВД подтвердили, что причиной стрельбы в ТиНАО была операция силовиков

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Совершивший несколько разбойных нападений мужчина задержан в Москве

Мужчина открыл стрельбу во дворе жилого комплекса в ТиНАО

В МВД подтвердили задержание двоих подозреваемых в нападении на курьера в Москве. Они перевозили крупную сумму денег – более 120 миллионов рублей.

Злоумышленников задержали в ТиНАО на территории одного из жилых комплексов. В операции участвовали сотрудники уголовного розыска и росгвардейцы. Подозреваемые пытались сопротивляться, поэтому один из полицейских сделал предупредительные выстрелы в воздух.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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