26 мая, 22:15Происшествия
В МВД подтвердили задержание двоих подозреваемых в нападении на курьера в Москве
В МВД подтвердили задержание двоих подозреваемых в нападении на курьера в Москве. Они перевозили крупную сумму денег – более 120 миллионов рублей.
Злоумышленников задержали в ТиНАО на территории одного из жилых комплексов. В операции участвовали сотрудники уголовного розыска и росгвардейцы. Подозреваемые пытались сопротивляться, поэтому один из полицейских сделал предупредительные выстрелы в воздух.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.