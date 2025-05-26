Новости мира: авиация Израиля разбомбила школу в Газе

Авиация Израиля разбомбила школу в Газе. По информации телеканала Al Jazeera, там укрывались беженцы из других регионов палестинского анклава. Местные СМИ сообщают о 19 жертвах, среди которых дети. Десятки людей получили ранения.

Контейнеровоз с тоннами дизельного топлива и мазута затонул у берегов Индии. Экипаж, в котором в том числе был россиянин, спасли. По данным СМИ, всего судно перевозило 640 контейнеров, из которых 13 – с неким опасным грузом и 12 с карбидом кальция. Часть контейнеров, в том числе химикаты, оказались в воде и теперь дрейфуют в Аравийском море. Предположительно, судно перевернулось из-за того, что затопило один из трюмов.

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