Столкновения албанского спецназа и сербов произошли в Косове

В Косове произошли столкновения албанского спецназа и сербов. В СМИ появилась информация о том, что президент Сербии Александр Вучич отдал приказ армии страны выдвигаться в сторону административной границы с Косовом и Метохией.

Отмечается, что в Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке замечены колонны албанских бронемашин. Кадры распространяют телеграмм-каналы – в населенных пунктах звучат сирены, в школах прекратили уроки, люди возводят баррикады.

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