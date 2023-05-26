Дверь самолета южнокорейской авиакомпании распахнулась перед заходом на посадку

Аварийную посадку совершил лайнер Asiana Airlines в южнокорейском городе Тэгу. Во время приземления у самолета открылась аварийная дверь. Она находится в полуметре от пассажирских мест.

В итоге шесть человек попали в больницы. После такого перепада давления и стресса у них начались проблемы с дыханием, сообщают местные СМИ. Расследованием причин ЧП занимается полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.