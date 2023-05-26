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В мире

Новости мира: семиэтажное историческое здание обрушилось в Сиднее из-за пожара

Новости мира: семиэтажное историческое здание обрушилось в Сиднее из-за пожара

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В центре Сиднея из-за пожара обрушилось семиэтажное историческое здание. В доме обрушились перекрытия. Помещение бывшей шляпной фабрики вспыхнуло вечером 25 мая. Пламя быстро охватило весь дом и перекинулось на соседние строения. Жителей всего квартала эвакуировали, но загоревшееся здание спасти не удалось.

А в Лондоне автомобиль протаранил ворота резиденции британского премьера на Даунинг-стрит. Ограда выдержала, водитель поспешил скрыться. Прибывшие полицейские тщательно осмотрели машину, опасаясь найти в ней оружие или взрывное устройство, но салон оказался пуст. Сообщается, что водителя уже задержали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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