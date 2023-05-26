Новости регионов: многоквартирный дом вспыхнул в ЯНАО

В селе Аксарка, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, вспыхнул пожар. Пламя практически полностью уничтожило многоквартирный дом. Спасатели стали проливать водой соседние здания, чтобы уберечь их от возгорания. Жителей эвакуировали, на помощь прибыли пожарные расчеты из Салехарда.



В Дагестане спасли туристку, упавшую с высоты 15 метров. ЧП случилось на смотровой площадке села Гамсутль, когда девушка делала селфи. У нее множество переломов, в том числе позвоночника и основания черепа. Сложность заключалась в том, что нужно было вывезти пострадавшую из горной местности. В больницу ее забрал вертолет.

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