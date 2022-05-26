В Москве полицейские задержали группу автоподставщиков

В Москве полицейские задержали банду автоподставщиков, которые успели сыграть не один спектакль на сумму более миллиона рублей.

У каждого из 7 мошенников была своя роль. Один подыскивал в потоке жертву, другой падал под колеса.

Правоохранители возбудили четыре уголовных дела по статье о мошенничестве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.