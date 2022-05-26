Водитель такси накинулся на девушку в Кунцеве

В Кунцеве водитель такси накинулся на девушку. Это видео сняли очевидцы. Все произошло днем во дворе жилого дома. Крепкий мужчина таскал девушку за волосы и толкал изо всех сил.

Что стало причиной этого жестого нападения, неизвестно.

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