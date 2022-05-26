В Москве обрушилось здание фабрики "Вымпел". Оно находится в Петровско-Разумовском проезде. Движение по улице пришлось ограничить.

Здание было предназначено под снос. Площадь обрушения составила 25 квадратных метров. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Между тем очевидцы в соцсетях пишут, что все случилось, когда рабочие сносили 5-й этаж. В итоге рухнули все пять. А в соседней пожарной части были выбиты стекла.

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