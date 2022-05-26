Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Раменском. Прокуратура уже начала проверку случившегося.

Пожар начался днем 26 мая в одной из квартир второго этажа, пламя быстро перекинулось на третий этаж. При этом очевидцы утверждают, что слышали сильный хлопок.

По одной из версий, это был взрыв газа, но в "Мособлгазе" заявили, что дом не был газифицирован. По другой версии, взорваться мог телевизор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

