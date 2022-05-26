Взрыв произошел в жилом доме в Подмосковье

Пожарные продолжают работать на месте взрыва в жилом доме в Раменском. Взрыв произошел на втором этаже пятиэтажки, потом начался сильный пожар и огонь быстро перекинулся на этаж выше. Все окутал густой едкий дым.

Прибывшие спасатели сразу начали эвакуировать людей, поэтому никто не пострадал. Само здание тоже выдержало. Перекрытия не обрушились. По одной из версий взорвался газ, но в Мособлгазе уже заявили, что дом не был газифицирован. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.