Взрыв произошел в жилом доме в подмосковном Раменском

В Раменском в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. По одной из версий, взорвался газ в одной из квартир второго этажа. Однако в Мособлгазе уже заявили, что дом не был газифицирован.

При этом очевидцы сообщили, что слышали взрыв, после чего начался пожар и огонь быстро перекинулся на третий этаж. Все окутал густой дым, люди пытались как можно быстрее выбежать на улицу. На место приехали пожарные и медики, о пострадавших пока не сообщается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.