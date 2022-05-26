Движение на западном объезде Сергиева Посада до сих пор не восстановили

Движение на западном объезде Сергиева Посада до сих пор ограничено. Ранее на трассе взорвался прицеп фуры, в этот момент рядом не было автомобилей.

По предварительным данным, в кузове находились газовые баллоны. На месте работают дорожные службы с техникой, в том числе несколько самосвалов, поливальные машины, трактор. Они устраняют последствия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.