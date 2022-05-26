Комиссия завершила расследование крушения самолета Ил-112В в Подмосковье – СМИ

Специальная комиссия завершила расследование крушения военного самолета Ил-112В в Подмосковье. Но итоги расследования публиковаться не будут. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на свой источник в авиастроительной отрасли.

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в августе 2021 года во время перелета с аэродрома Кубинки в Жуковский. У машины загорелся один из двигателей, и она упала в лесополосе у села Никольское. Экипаж до последнего старался увести самолет подальше от жилых строений. Все три пилота погибли.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.