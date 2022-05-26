На юго-востоке Москвы опрокинулся контейнеровоз

На юго-востоке Москвы ближе к 00:00 опрокинулся контейнеровоз. Водитель не справился с управлением. Его грузовик рухнул на тротуар и задел пешехода.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Авария произошла во 2-м Южнопортовом проезде. На дорогу вытекло много солярки. Экстренные и коммунальные службы перекрыли движение в районе аварии и промыли проезжую часть.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.