Один человек пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте

В Москве на Кутузовском проспекте легковой автомобиль перевернулся и влетел в остановку общественного транспорта. Авария произошла в районе дома № 8.

В районе ДТП сформировался затор в сторону области. По предварительным данным, пострадал мужчина, он стоял на остановке. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Предположительно, водитель перевернувшейся машины – виновник аварии. При повороте направо он подрезал такси, которое шло по своей полосе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.