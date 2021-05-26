Пассажиры застряли в поезде на МЦД-2

Поезд встал на МЦД-2. Видео с места прислали пассажиры. Они говорят, что уже 40 минут стоят между станциями Калитники и Новохохловская.

Выйти из вагона невозможно, кнопки открывания дверей не срабатывают. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.