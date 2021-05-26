Новости России: из-за лесных пожаров Тюмень накрыло облаком смога

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В Западной Сибири снова горят леса. Площадь возгорания увеличивается. Огромные клубы дыма накрывают целые города. На удушливую пелену пожаловались жители Тюмени. Они рассказали, что не могут даже открыть окна – квартира мгновенно наполняется запахом гари. В МЧС заявили, что борьба с огнем идет достаточно успешно, а смог пришел в Тюмень из-за смены направления ветра.
В Дагестане сильным ливнем размыло дорогу республиканского значения. Трасса соединяет прибрежные и горные города региона, связывает последние с Махачкалой. Трассу закрыли с 36-го по 49-й километр. Аварийные службы должны прибыть на место для восстановительных работ утром в среду. Из-за сильных ливней и гроз с градом были подтоплены районы Ставрополя и близлежащие садовые товарищества. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе будут идти вплоть до четверга.
"Газпром" построит в Санкт-Петербурге новый небоскреб высотой 703 метра. "Лахта Центр-2" дополнит общественно-деловой район на побережье Финского залива. Спиральная башня со шпилем и обзорной площадкой станет второй по высоте в мире постройкой. Высота выбрана не случайно – Петербург основан в 1703 году.
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