Новости России: в Дагестане сильным ливнем размыло трассу

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В Дагестане сильным ливнем размыло дорогу республиканского значения. Траса соединяет прибрежные и горные города региона, связывает последние с Махачкалой. Трассу закрыли с 36-го по 49-й километр. Аварийные службы должны прибыть на место для восстановительных работ в среду утром. Из-за сильных ливней и гроз с градом были подтоплены районы Ставрополя и близлежащие садовые товарищества. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе будут идти вплоть до четверга.
В Воронеже два молодых человека подрались с собственным отражением. Они зашли в лифт и начали отрабатывать приемы на зеркале: биться головой и махать кулаками. В итоге зеркало упало. Уходя, молодые люди решили подпереть его металлической палкой. Ее тут же заметил следующий пассажир, который вошел в лифт после хулиганов. Мужчина попробовал убрать подпорку, но любопытство дорого ему обошлось – зеркало рухнуло жильцу прямо на голову и разбилось вдребезги.
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