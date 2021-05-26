Новости России: в Дагестане сильным ливнем размыло трассу

В Дагестане сильным ливнем размыло дорогу республиканского значения. Траса соединяет прибрежные и горные города региона, связывает последние с Махачкалой. Трассу закрыли с 36-го по 49-й километр. Аварийные службы должны прибыть на место для восстановительных работ в среду утром. Из-за сильных ливней и гроз с градом были подтоплены районы Ставрополя и близлежащие садовые товарищества. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе будут идти вплоть до четверга.

В Воронеже два молодых человека подрались с собственным отражением. Они зашли в лифт и начали отрабатывать приемы на зеркале: биться головой и махать кулаками. В итоге зеркало упало. Уходя, молодые люди решили подпереть его металлической палкой. Ее тут же заметил следующий пассажир, который вошел в лифт после хулиганов. Мужчина попробовал убрать подпорку, но любопытство дорого ему обошлось – зеркало рухнуло жильцу прямо на голову и разбилось вдребезги.