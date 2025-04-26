Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Эквадоре

Землетресение произошло в Эквадоре. Подземные толчки ощутили на себе несколько провинций. Там зафиксировали магнитуду 6,3. Многие здания серьезно повреждены, пострадали по меньшей мере 20 человек. О жертвах информации нет. По данным властей, около 80% домов остались без электричества. Некоторые предприятия приостановили свою работу. Угрозы цунами нет. Приборы не зафиксировали волн, способных вызвать опасные колебания. Сотни жителей вышли на улицы. В домах тряслись стены. Обошлось без пострадавших.

В американском штате Нью-Джерси бушует лесной пожар, который может стать сильнейшим в истории штата за последние 20 лет. Около 3 тысяч жителей эвакуированы. Площадь возгорания составляет почти 5 тысяч гектаров. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер. Всему виной безответственность человека. Мужчина сжигал в округе деревянные палеты и не до конца потушил костер.

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