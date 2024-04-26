Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 15:45

Происшествия

Защита замминистра обороны Тимура Иванова попросила Мосгорсуд отменить арест

Защита замминистра обороны Тимура Иванова попросила Мосгорсуд отменить арест

Новости мира: строения начали дезинфицировать после паводка в Актобе

Человек погиб в ДТП на Окской улице в Москве

Двух участников неонацистской группировки задержали в Волгограде

Новости мира: пожар вспыхнул в Эйлате после атаки баллистическими ракетами и дронами

Новости мира: автобус вылетел с трассы в Сенегале

Новости регионов: бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в порту Мурманска

Новости мира: шторм разрушил тысячи домов в Индии

Участники ДТП в Москве сделали фото на фоне разбитой машины и скрылись

Петербургский водитель попытался перелететь через разведенный мост

Сторона защиты замминистра обороны Тимура Иванова обратилась в Мосгорсуд с просьбой отменить его арест и назначить ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что Иванов прописан в элитной квартире стоимостью 500 миллионов рублей в "Доме искусства" на Поварской улице. Предположительно, именно там ему пришлось бы находиться в случае домашнего ареста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика