Защита замминистра обороны Тимура Иванова попросила Мосгорсуд отменить арест

Сторона защиты замминистра обороны Тимура Иванова обратилась в Мосгорсуд с просьбой отменить его арест и назначить ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что Иванов прописан в элитной квартире стоимостью 500 миллионов рублей в "Доме искусства" на Поварской улице. Предположительно, именно там ему пришлось бы находиться в случае домашнего ареста.

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