Новости мира: строения начали дезинфицировать после паводка в Актобе

В Казахстане начали дезинфекцию районов, где сошла вода после мощных паводков. Сотрудники МЧС проводят работы в Актобе. Специальным составом, который борется с патогенами, опрыскивают заборы, жилые дома, а также здания социального назначения. Под особым контролем находится качество питьевой воды. Его проверяют ежедневно.

Тем временем в Таиланде из-за жары погибли уже 30 человек. Погоде присвоен чрезвычайно опасный уровень. В ближайшие дни там обещают более 50 градусов. Аномальная жара на этой неделе пришла и другие районы южной и юго-восточной Азии. Из-за нее на Филиппинах приостановили занятия, в Бангладеше начали молиться о дожде.

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