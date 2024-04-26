Двух участников неонацистской группировки задержали в Волгограде

В Волгоградской области сотрудники ФСБ задержали двух участников неонацистской группировки, которые готовили теракты на территории региона. В ведомстве заявили, что инструкции они получали от главарей, которые находятся на Украине.

Во время обысков по местам проживания было найдено оружие, зажигательные смеси и самодельное взрывное устройство. С ноября 2023 года задержанные повредили 16 автомобилей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.