26 апреля, 12:00Происшествия
Двух участников неонацистской группировки задержали в Волгограде
В Волгоградской области сотрудники ФСБ задержали двух участников неонацистской группировки, которые готовили теракты на территории региона. В ведомстве заявили, что инструкции они получали от главарей, которые находятся на Украине.
Во время обысков по местам проживания было найдено оружие, зажигательные смеси и самодельное взрывное устройство. С ноября 2023 года задержанные повредили 16 автомобилей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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