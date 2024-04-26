Новости мира: автобус вылетел с трассы в Сенегале

В Сенегале 13 человек погибли и 40 получили ранения в результате ДТП. Заполненный людьми автобус вылетел с трассы и несколько раз перевернулся на обочине. Люди доставлены в больницы.

В Ирландии прошла акция протеста против миграционной политики правительства. Она проходила возле стройплощадки одного из центров размещения мигрантов. Митингующие подожгли здание и развели костры. Задержаны шесть человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.