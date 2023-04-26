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26 апреля, 22:45

Происшествия

Число погибших в результате пожара в поселке Сосьва возросло до двух

Число погибших в результате пожара в поселке Сосьва возросло до двух

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Число погибших в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области возросло до двух. Тело второй погибшей, которая считалась пропавшей без вести, нашли в одном из сгоревших домов. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

По предварительным данным, пожар, начавшийся в частном секторе Сосьвы, перекинулся на железную дорогу. Из-за сухой травы и сильного ветра огонь быстро распространился.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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