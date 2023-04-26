26 апреля, 21:45Происшествия
Экипаж истребителя МиГ-31 увел падающий самолет в сторону от населенного пункта
Экипаж истребителя МиГ-31, который потерпел крушение в Мурманской области, увел самолет в сторону от населенного пункта. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
По предварительным данным, во время учебного полета у самолета загорелся один из двигателей, после этого он рухнул в безлюдном месте. По информации Минобороны, оба летчика успели катапультироваться. Их уже осмотрели врачи: жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.
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