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26 апреля, 19:45

В мире

При пожаре в Российском центре науки и культуры на Кипре никто не пострадал

При пожаре в Российском центре науки и культуры на Кипре никто не пострадал

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Пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии потушили

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При пожаре в Российском центре науки и культуры в Никосии никто не пострадал. Об этом сообщили в российском посольстве.

В настоящее время на месте работают спасатели. По предварительным данным, это был поджог – неизвестные бросили в здание коктейль Молотова. Чтобы это выяснить точно, специалисты проверяют записи с камер видеонаблюдения. Огонь уже потушили, но зданию нанесен значительный ущерб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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