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Пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии потушили

Пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии потушили

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Пожарная служба Кипра выясняет причины возгорания в Российском центре науки и культуры в Никосии. Есть версия, что это поджог. По предварительным данным, неизвестные запустили в здание коктейлем Молотова.

Ущерб очень большой, но пока точной цифры не называют. Подсчет начнут после того, как на месте закончат работу спасатели. Визуально выгорели стены, крыша. В настоящее время пожар потушен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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