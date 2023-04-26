Пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии потушили

Пожарная служба Кипра выясняет причины возгорания в Российском центре науки и культуры в Никосии. Есть версия, что это поджог. По предварительным данным, неизвестные запустили в здание коктейлем Молотова.

Ущерб очень большой, но пока точной цифры не называют. Подсчет начнут после того, как на месте закончат работу спасатели. Визуально выгорели стены, крыша. В настоящее время пожар потушен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.