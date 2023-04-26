Новости часа: пожар в уральском поселке Сосьва произошел из-за тления опилок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной масштабного пожара в поселке Сосьва Свердловской области стало тление опилок. Это сообщение МВД.

Интервалы движения поездов в час пик на МЦД-3 не будут превышать 5–7 минут. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Желтый уровень опасности из-за грозы и ветра объявили в Московском регионе на четверг, 27 апреля. Это сообщение Гидрометцентра.