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Новости

13:45

Общество

Новости часа: пожар в уральском поселке Сосьва произошел из-за тления опилок

Новости часа: пожар в уральском поселке Сосьва произошел из-за тления опилок

Квартира загорелась на Люблинской улице в столице

Водоснабжение в подтопленных районах Люберец подключат вечером 26 апреля

Подвоз питьевой воды организовали жителям Люберец, пострадавшим от провала коллектора

Новости часа: в столичном регионе за ночь выпало больше осадков, чем за прошлые дни апреля

Группа подростков подожгла сухую траву в Москве

Пожар в приморском Лесозаводске ликвидировали на площади 12 тыс "квадратов"

Режим ЧС ввели в забайкальском селе из-за пожара

Замминистра МЧС прибыл в Свердловскую область, где произошло несколько крупных пожаров

ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО утром 26 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной масштабного пожара в поселке Сосьва Свердловской области стало тление опилок. Это сообщение МВД.

Интервалы движения поездов в час пик на МЦД-3 не будут превышать 5–7 минут. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Желтый уровень опасности из-за грозы и ветра объявили в Московском регионе на четверг, 27 апреля. Это сообщение Гидрометцентра.

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