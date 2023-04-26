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Происшествия

Пожар в приморском Лесозаводске ликвидировали на площади 12 тыс "квадратов"

Пожар в приморском Лесозаводске ликвидировали на площади 12 тыс "квадратов"

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Замминистра МЧС прибыл в Свердловскую область, где произошло несколько крупных пожаров

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Новости регионов: пожар произошел на лесоперерабатывающем предприятии в Приморском крае

Около 100 домов сгорело в поселке Сосьва в Свердловской области

В приморском Лесозаводске потушили пожар на площади 12 тысяч квадратных метров. Там загорелось деревообрабатывающее предприятие.

Предварительно, это случилось из-за упавшей в котельной искры. Чтобы справиться с огнем, потребовалось более 10 часов. Спасатели успели эвакуировать из здания 20 человек. Вывести пришлось и жителей домов, которые находятся рядом. В результате обошлось без пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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