Пожар в приморском Лесозаводске ликвидировали на площади 12 тыс "квадратов"

В приморском Лесозаводске потушили пожар на площади 12 тысяч квадратных метров. Там загорелось деревообрабатывающее предприятие.

Предварительно, это случилось из-за упавшей в котельной искры. Чтобы справиться с огнем, потребовалось более 10 часов. Спасатели успели эвакуировать из здания 20 человек. Вывести пришлось и жителей домов, которые находятся рядом. В результате обошлось без пострадавших.

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